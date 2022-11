Aveva trasformato una Toyota in Ferrari, denunciato da Gdf

La Guardia di Finanza di Asti, ha sequestrato una Ferrari F430 falsa, costruita artigianalmente.

Era guidata da un 26enne astigiano, che è stato fermato per un controllo da una pattuglia del Nucleo di polizia economico-finanziaria. L'auto, a seguito degli accertamenti svolti, è risultata essere in realtà una Toyota MR" Coupè, trasformata nella carrozzeria e negli accessori esterni per renderla del tutto somigliante alla Ferrari.

Stemmi, loghi e parti meccaniche originali della casa di costruzione, come cerchi, pinze freno, cofano anteriore e posteriore, passaruota e volante, infatti, sono stati sostituiti con prodotti apparentemente del tutto uguali a quelli del noto modello sportivo del Cavallino Rampante prodotto dal 2004 al 2009 con design Pininfarina dalla prestigiosa fabbrica di auto di lusso di Maranello. La contraffazione è stata confermata anche dai periti intervenuti dopo il fermo dell'autovettura.

L'auto è stata quindi sequestrata e il proprietario è stato denunciato alla Procura di Asti per l'utilizzo, senza autorizzazione, di marchi di fabbrica registrati.