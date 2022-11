Toyota, oltre 300 auto ibride al Ministero della Giustizia

Toyota Motor Italia ha consegnato al Ministero della Giustizia una flotta di 320 vetture per il rinnovo del parco veicoli, dopo essersi aggiudicata la gara pubblica indetta da Consip. La fornitura prevede circa 300 Yaris con tecnologia Full Hybrid, che saranno a servizio dei penitenziari su tutto il territorio nazionale, e da 20 Toyota Proace City, destinati invece alle unità cinofile antidroga.

La maggior parte dei modelli adotterà la livrea e gli allestimenti della Polizia Penitenziaria, mentre il rimanente 20% sarà utilizzato come auto civetta nei colori di serie, pur con tutti gli equipaggiamenti speciali previsti. "Siamo davvero orgogliosi - ha dichiarato l’amministratore delegato di Toyota Motor Italia, Luigi Luca' - di poter mettere tutta la nostra esperienza a disposizione delle Istituzioni che si occupano del compito fondamentale della tutela della sicurezza dei cittadini."

"Toyota - ha aggiunto - da sempre dedica la massima attenzione allo sviluppo di tecnologie che rendano la transizione verso una mobilità sostenibile più pulita, sicura ed accessibile a tutti. La sicurezza e la protezione dell’ambiente sono valori cardine della nostra azienda e della nostra strategia Beyond Zero, con cui ci impegniamo a dare il nostro contributo verso una società migliore. Per questo - ha concluso - siamo onorati di accompagnare nel loro lavoro quotidiano Istituzioni prestigiose come la Polizia di Stato e di poter mettere le nostre soluzioni più all'avanguardia a loro servizio".