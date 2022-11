Opel, con 'OpelMinded' tra inclusione e diversità

Si chiama 'OpelMinded' il progetto di Opel che punta a sostenere l’inclusione e la libertà di espressione. L'iniziativa è pensata per includere molti valori sui quali il brand tedesco è impegnato, per abbracciare la diversità e combattere le etichette e i pregiudizi, consentendo alle persone di esprimersi senza paura.

Tra le varie attività in programma per la campagna 'OpelMinded' ci sono le OpelMinded Masterclass, ovvero incontri speciali che coinvolgono gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e in cui si affronteranno due tematiche molto importanti per le nuove generazioni come la body positivity e i linguaggi inclusivi. Le prime masterclass sono in programma a Milano (IIS Caterina Da Siena) e Torino (Liceo Classico e Linguistico Vincenzo Gioberti), ma verranno anche trasmesse in streaming, con registrazione sul portale Eventbrite.

Il tema body positivity (abbattere i classici standard di bellezza e garantire ad ogni corpo il riconoscimento del proprio valore) è stata al centro della Masterclass di ieri, giovedì 10 novembre, a cui hanno partecipano oltre 80 classi.

Moderatore d’eccezione, Amedeo Berta, noto podcaster e insegnante, che ha presentato gli interventi di Rocco Graziano, campione mondiale di karate, e l’associazione Belle di Faccia. Sempre insieme ad Amedeo Berta si parlerà invece di linguaggi inclusivi (parole, frasi, immagini e toni che perpetrano stereotipi di genere o discriminazioni) durante la Masterclass del 1 dicembre, insieme al collettivo Virgin&Martyr, un’associazione culturale no profit nata per diffondere informazione e consapevolezza sulle tematiche di educazione sessuale, socio-emotiva e digitale, e l’attore Pietro Turano, attivista LGBT+ e portavoce dell’associazione Gay Center.

Con tutti gli ospiti, presente per entrambi gli appuntamenti, anche Eva Laureti, advertising manager di Opel Italia. "In Opel siamo felici di supportare questa iniziativa - ha dichiarato Eva Laureti - che promuove l’audacia di essere sé stessi e abbatte le etichette e i pregiudizi. Questi sono i valori di Opel che è un marchio che da sempre mette a fattor comune la diversità come condizione per crescere e per ascoltare e anticipare i bisogni dei nostri clienti".