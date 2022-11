Horizon Automotive, con Gruppo Frentauto nel Centro-Sud

Horizon Automotive ha annunciato l'apertura della nuova filiale Centro-Sud Srl, in partnership con il Gruppo Frentauto. Quest'ultimo è all'opera da anni nel settore automobilistico ed è concessionario ufficiale Peugeot e Peugeot Professional, rappresentante il marchio Skoda e distributore per i brand Hyundai, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Fiat Professional, Jeep e Lancia, coprendo 9 Province in 3 Regioni Italiane.

Gruppo Frentauto ha anche una rete di officine e centri assistenza specializzati distribuiti sul territorio, che andranno così a rafforzare ulteriormente la presenza nazionale di Horizon Automotive anche nella fase di 'dopo vendita'. Grazie a questo accordo, che prevede anche l'inaugurazione di un Horizon Store ufficiale a San Benedetto del Tronto, Horizon quindi sarà in grado di raggiungere nuovi utenti in tutto il Centro e Sud Italia, accelerando così la crescita nell'area.

"Come Horizon - ha dichiarato Giovanna Di Domenico, Amministratore Delegato di Horizon Automotive Centro-Sud Srl - crediamo nelle potenzialità del noleggio a lungo termine come presente e futuro della mobilità. Sappiamo che l'innovazione tecnologica e digitale unita ad una competenza verticale è la chiave per sviluppare soluzioni sempre più tailor-made sulla base delle nuove necessità dei clienti, siano essi privati o aziende".

Il Gruppo Frentauto, dal canto suo, si distingue come partner esperto nel settore del noleggio a lungo termine, con già oltre 500 ordini annui all'attivo e un team specializzato che, a seguito della partnership societaria con Horizon Automotive, ambisce a crescere ulteriormente nel prossimo anno. La struttura replicherà quella di Horizon HQ e delle altre filiali, andando a coprire tutte le aree di pertinenza commerciale e garantendo importanti investimenti in marketing e innovazione.

"Siamo orgogliosi - ha commentato Luca Cantoni, CEO di Horizon Automotive - di annunciare la partnership con il Gruppo Frentauto. Un'alleanza strategica che ci permetterà di rafforzare la nostra offerta congiunta nel mercato del noleggio a lungo termine, estendendo la nostra presenza sul territorio italiano e arricchendo ulteriormente il nostro portfolio di soluzioni di mobilità".