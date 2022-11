Bmw M Award 2022 per le pole position a Pecco Bagnaia

Non solo Campione del Mondo di MotoGp, ma anche miglior qualificato con cinque pole position nelle prove dei GP della stagione, così da ottenere l’ambito Bmw M Award 2022 e la vettura premio che l’accompgna, una fiammante M3 Competition Touring xDrive. Più che giustificata dunque la soddisfazione di Francesco 'Pecco' Bagnaia che ha vissuto, nel sabato prima della finale di Valencia in Spagna, l’emozione della consegna del Bmw M Award da parte di Franciscus van Meel, Ceo di Bmw M GmbH e di Carmelo Ezpeleta, Ceo di Dorna Sports, l’organizzatore del Campionato MotoGp.

Proprio van Meel ed Ezpeleta hanno svelato il modello che sarà il premio per il vincitore della prossima stagione 2023, la nuova Bmw M2, che ha fatto il suo debutto mondiale in Sud Africa a metà ottobre. "Il premio per la migliore qualificazione alla finale è diventata una solida tradizione per noi e sono lieto di poter consegnare per la prima volta l'auto del vincitore per il Bmw M Award a Pecco Bagnaia - ha affermato il Ceo di Bmw M - Molte congratulazioni per le sue superbe prestazioni nelle qualifiche di questa stagione.

Sono sicuro che si divertirà molto con la nostra prima Bmw M3 Touring, che sta per essere lanciata”. Un divertimento, sottolineano nell’ambiente, che probabilmente non sarà condiviso dai colleghi e i dirigenti della Ducati, la marca iridata di 'Pecco' Bagnaia che com’è noto fa parte del Gruppo Audi.