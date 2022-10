Pininfarina, Nine Motors la rappresenta negli Emirati Uniti

Mentre iniziano le consegne dei primi esemplari della Battista Hyper GT in Europa e Stati Uniti, Automobili Pininfarina comunica di aver allargato la sua rete di rivenditori globali in Arabia Saudita, con Nine Motors nominato partner esclusivo negli Emirati Uniti.

Consociata di The Leading Holding Co. (TLHC), Nine Motors sarà responsabile delle vendite e dell'assistenza della Battista, l'Hyper GT puramente elettrica che arriverà nella regione a novembre per consentire ai clienti di apprezzarne caratteristiche e prestazioni in prima persona.

L'Arabia Saudita è uno dei mercati più importanti nella strategia di creazione della rete commerciale di Automobili Pininfarina ed è un Paese che sta adottando rapidamente un futuro sostenibile grazie alla sua strategia Vision 2030 implementata dalla leadership del Regno.

Con la nomina di Nine Motors, Automobili Pininfarina pone le basi per ulteriori appuntamenti nella regione, dove rappresentanti del marchio dedicati forniranno un servizio personalizzato particolarmente curato e riservando attenzione ai dettagli per una clientela tradizionalmente esigente.

Per Svantesson, amministratore delegato di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: "L'espansione della nostra rete di partner al dettaglio in Arabia Saudita è una pietra miliare significativa per il marchio Automobili Pininfarina. Battista stabilisce un nuovo punto di riferimento per la desiderabilità e le prestazioni offerte da un'auto elettrica e, con la nostra nuova sede del partner in Arabia Saudita, abbiamo stabilito un'importante presenza del marchio tra il GCC e il Regno per i clienti pionieri dei veicoli elettrici nella regione".

Battista Hyper GT - che è puramente elettrica - con 1.900 Cv e 2.340 Nm di coppia è l'auto italiana più potente mai realizzata, e richiede per la produzione oltre 1.250 ore a Cambiano. Il programma prevede che ne vengano costruiti non più di 150 esemplari della Battista, realizzati a mano e 'su misura' per i clienti di tutto il mondo.