Viabilità: colle Gran San Bernardo, da lunedì chiusura invernale

Scatterà lunedì 17 ottobre dalle ore 12 la consueta chiusura invernale del colle del Gran San Bernardo (2.473 metri). Lo comunica l'Anas, precisando la strada statale 27 non sarà percorribile tra Cerisey, frazione del comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, e il confine di Stato. Lo stesso farà il gestore elvetico.

La Svizzera resterà quindi raggiungibile imboccando il raccordo autostradale che da Saint-Rhémy-en-Bosses conduce al traforo del Gran San Bernardo.

"La chiusura - fa sapere Anas - consentirà, già a partire da lunedì, lo smontaggio delle barriere laterali e della segnaletica verticale che potrebbe essere compromessa da slavine e valanghe durante la stagione invernale. Gli allestimenti saranno poi rimontati per la riapertura al transito prevista a giugno 2023".

Il Colle del Gran San Bernardo non sarà quindi tra gli itinerari alternativi al traforo del Monte Bianco che - come già annunciato - dalle ore 17 di lunedì prossimo sarà completamente chiuso al traffico, fino alle ore 10.00 di lunedì 7 novembre 2022, "per consentire il completo rifacimento della pavimentazione stradale con interventi conservativi su tutte le superfici dell'impalcato per l'intera lunghezza della galleria".

I mezzi diretti in Francia potranno quindi percorrere i trafori del Gran San Bernardo o del Fréjus e, i veicoli leggeri, anche il colle del Piccolo San Bernardo.