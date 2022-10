Aci, mobilità sostenibile sia accessibile a tutti

La mobilità sostenibile del futuro "deve anche essere economicamente e concretamente sostenibile, cioè accessibile a chiunque e non riservata a pochi o tanti privilegiati", e dunque "ad Aci interessa che le prossime auto siano sostenibili a 360 gradi, qualunque sarà la tecnologia". Lo ha affermato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Aci, in un videomessaggio inviato all'apertura del salone Expomove di Firenze.

"Le nuove forme di mobilità - ha spiegato - non devono risultare di fatto inattuabili al limite dell'utopia, e non devono creare fenomeni di esclusione sociale che sarebbero dannosi non solo per chi li subisce ma per intera collettività.

Per questa ragione Aci è impegnata a tutelare sia l'oggi che il domani della mobilità degli italiani, perché non esistono soluzioni perfette, asettiche e ideologiche, ma un costante e faticoso lavoro per trovare sempre la risposta più efficace alle necessità di chi lavora, di chi ha una famiglia, dei più giovani come dei più anziani". Dunque, ha sottolineato Sticchi Damiani, "avere vantaggi o problemi da questi cambiamenti dipende da come li affrontiamo come singoli e come comunità, e da come il governo nazionale e le amministrazioni locali aiutano questo processo".