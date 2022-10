Benzina: Qe, prezzi poco movimentati, self a 1,639 euro a litro

Poco movimento sulla rete carburanti, dove i prezzi mostrano solo assestamenti al ribasso, in particolare in modalità self. In base alle elaborazioni di Quotidiano energia, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,639 euro/litro (1,644 il dato di ieri), con i diversi marchi compresi tra 1,632 e 1,645 euro/litro (no logo 1,643). Il prezzo medio praticato del diesel self si posiziona a 1,744 euro/litro (contro 1,747), con le compagnie tra 1,738 e 1,748 euro/litro (no logo 1,747).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 1,793 euro/litro (1,794 il dato precedente), con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,730 e 1,844 euro/litro (no logo 1,701). La media del diesel servito rimane a 1,895 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,833 e 1,951 euro/litro (no logo 1,802).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,789 a 0,812 euro/litro (no logo 0,784). Infine il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,891 e 3,561 (no logo 2,978).