Viabilità: A23, chiuso per una notte tratto Carnia-Pontebba

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di adeguamento della segnaletica precedentemente installata per lavori di manutenzione dei giunti, dalle 22:00 di venerdì 30 settembre alle 6:00 di sabato 1 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba, verso Tarvisio. Lo rende noto la società Autostrade con un comunicato.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, si può percorrere la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana, per rientrare sulla A23 alla stazione di Pontebba.

Si fa presente che le aree di parcheggio "Campiolo est", "Resiutta est" e "Cadramazzo est" verranno chiuse dalle 12:00 di venerdì 30 settembre alle 6:00 di sabato 1 ottobre, in modalità continuativa.