Rally Pistoia: HP Sport con Segantini, Stevanato e Cannavò

La 43.ma edizione del rally di Pistoia in programma nel fine settimana determinerà per quanto concerne la VI Zona i verdetti per l'acceso alla finale nazionale della Coppa Italia in programma a Cassino il prossimo novembre. La gara avrà una doppia valenza per il fatto che ospiterà anche il prestigioso trofeo monomarca GR Yaris Rally Cup, in sostituzione del Rally a Modena.

Al via della gara toscana ben tre equipaggi con i colori HP Sport: Segantini Daniele - Cecconi Elena al debutto con la Peugeot 208 Rally4 (MM Motorsport), Stevanato Elia - De Lazzari Emanuele su Fiesta Rally4 (Autosport 23) e Antonino Cannavò con Gianfrancesco Rappa alle note con la Yaris GR Zerocento Team-Hp Sport.

Il programma, prevede tre diverse prove speciali da ripetere tutte due volte, in un percorso ispirato alla tradizione con qualche significativa modifica. La competizione avvierà sabato 01 ottobre con partenza dalle 17:30 con gli equipaggi che affronteranno subito due prove cronometrate, la "Arcigliano" (13,190 Km) da ripetere due volte prima del riordino notturno.

L'indomani domenica vedrà la disputa di altri due tratti cronometrati, da correre due volte, la "San Baronto" (Km 6,460) e la piesse di "Berso" (Km 14,940), la più lunga della gara. Il quartier generale della gara sarà nella zona industriale di "Sant'Agostino", presso la concessionaria del gruppo Stellantis "Brandini", nella mattinata di sabato andrà in scena lo "Shakedown" in località Quarrata, su un tratto di strada già utilizzato in passato. L'arrivo del primo equipaggio è fissato per le ore 16:15 in piazza Gavinana a Pistoia.