Onu: Iorio rieletta a presidenza Forum sicurezza stradale

Luciana Iorio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili è stata rieletta alla Presidenza del Forum globale per la sicurezza della circolazione stradale, organismo intergovernativo permanente nel sistema delle Nazioni Unite che si concentra sul miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti, nel contesto del Secondo Decennio di azione delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale (2021-2030). Lo annuncia una nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite e le altre Organizzazioni Internazionali a Ginevra.

Iorio è stata rieletta dai delegati nel corso della 85ma sessione del Forum globale per la sicurezza della circolazione stradale, che si è svolta dal 19 al 23 settembre a Ginevra. La funzione primaria del Forum dell'Unece (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) è di fungere da custode degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite volti ad armonizzare le regole del traffico, la segnaletica stradale, il comportamento degli utenti della strada, le caratteristiche dei veicoli e delle infrastrutture. L'Unece sostiene, inoltre, lo sviluppo di campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale innovative, tra cui un Film Festival tematico.

La rielezione di Iorio alla presidenza del Forum, che si riunisce due volte l'anno, è un riconoscimento ai risultati italiani nell'attuazione dei principi di sicurezza stradale e nel promuoverla a livello internazionale, sottolinea la nota della Rappresentanza. Nella giornata di apertura del Forum è intervenuto anche il Direttore Generale dell'Anas, Domenico Crocco, che ha illustrato le recenti misure adottate dall'Italia basate sull'impiego di tecnologie avanzate, tra cui il monitoraggio tecnologico dello stato delle infrastrutture e il progetto Smart Road per la gestione automatizzata della mobilità su strada.