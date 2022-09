Firenze, a Ponte Vespucci arriva una pista ciclabile

A Ponte Vespucci, a Firenze, arriva la pista ciclabile in entrambe le carreggiate.

Inizieranno il 26 settembre i lavori di riqualificazione dell'impalcato e della pila lato centro: l'intervento, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, prevede la riorganizzazione dell'intera carreggiata stradale del ponte con la novità della pista ciclabile. La spesa complessiva è di 800 mila euro. Il percorso riservato alle bici sarà monodirezionale, nello stesso senso di marcia della viabilità. Per quanto riguarda i lavori, la cantierizzazione è articolata in fasi. La prima, dal 26 settembre e per circa due mesi, prevede l'occupazione del marciapiede lato Ponte Vecchio e degli stalli di sosta adiacenti e il restringimento sempre della carreggiata lato centro. Nelle fasi successivi si aggiungeranno il restringimento della carreggiata lato Cascine e, per un periodo, anche la chiusura completa delle corsie lato Ponte Vecchio: in questa fase sarà istituito il doppio senso sulla carreggiata lato Cascine già utilizzato in passato. La durata complessiva dei lavori è di circa quattro mesi.