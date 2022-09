DS è Title Sponsor alla 79/a edizione Open d'Italia di Golf

E' iniziata al "Marco Simone Golf & Country Club" a Roma, la 79esima edizione degli Open d'Italia di Golf, competizione sponsorizzata per la seconda volta da DS Automobiles e che si concluderà il 18 settembre. È l'evento di punta della stagione golfistica italiana e si svolge nello stesso percorso dove a settembre del prossimo anno si terrà la Ryder Cup, la grande sfida fra la squadra europea e quella degli Stati Uniti.

Ricchissimo quest'anno il "field" degli iscritti, dal campione nordirlandese Rory McIlroy, numero tre mondiale, agli inglesi Luke Donald, che sarà il capitano della formazione europea della Ryder Cup, e Matt Fitzpatrick, vincitore lo scorso anno degli US Open. Fra gli italiani i fratelli Francesco ed Edoardo Molinari, e poi Guido Migliozzi e l'idolo di casa, il romano Renato Paratore.

DS Automobiles, Title Sponsor dell'evento, è presente sul percorso con l'intera gamma in esposizione. In particolare, con la nuova versione della DS7, appena presentata alla stampa internazionale. Inoltre, il marchio ha messo in palio una DS4 al Par 3 della buca 7. La vincerà il giocatore che farà "hole in one", cioè andrà in buca con un solo colpo. La collaborazione con la Federazione italiana Golf e la presenza agli Open in qualità di Title Sponsor rappresenta un momento importante per DS, ha detto il Country Manager per l'Italia del marchio francese, Eugenio Franzetti, in quanto "ci permette di presentare il nostro marchio, un marchio giovane, un marchio premium, ad un pubblico estremamente affine che è quello degli appassionati di golf. Il green del Marco Simone è quindi il contesto ideale dove far conoscere al grande pubblico la nostra visione pionieristica della mobilità del futuro. Zero emissioni, zero rumore e zero vibrazioni: sono gli obiettivi che ci poniamo quotidianamente per realizzare vetture belle, innovative e rispettose dell'ambiente, gli stessi valori green che ogni giorno si vivono sui campi di golf".



Franzetti ha sottolineato anche il successo che sta incontrando il marchio DS in Italia: in un mercato premium che negli ultimi mesi ha perso il 23 per cento, la casa francese è cresciuta del trenta per cento, con la sua gamma fatta di quattro modelli: la DS3 che è una vettura di segmento "B suv" totalmente elettrica. E poi gli altri tre modelli, la DS4 di segmento C, la nuovissima DS7 nella edizione evoluta e rinnovata, e la DS9 che è una berlina di segmento D. Tutti modelli elettrificati, ibridi e ricaricabili. Per Franzetti, fondamentale "per avere successo e continuare a guadagnare anno dopo anno e mese dopo mese quote di mercato, è l'arricchimento della gamma e il continuare ad investire con nuovi prodotti e nuove tecnologie".

Per l'occasione DS mette a diposizione dell'organizzazione una selezione della gamma E-TENSE - composta dai modelli DS 9, DS 4 e Nuovo DS 7 per un servizio shuttle esclusivo, raffinato ed ecologico.