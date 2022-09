Autolook Week, bilancio positivo per la prima edizione

Si è chiusa con un bilancio positivo la prima edizione di Autolook Week Torino, il festival del motorsport che ha portato in piazza San Carlo modelli di Formula 1, Endurance, Rally e Moto GP, oltre a supercar e auto classiche ultracentenarie. La manifestazione a cielo aperto, gratuita, per 5 giorni ha attirato gli appassionati in piazza San Carlo, coinvolti da un calendario di eventi e incontri che hanno proposto piloti e leggende degli sport motoristici.

"Ci abbiamo creduto e con noi ci hanno creduto i nostri partner, Regione Piemonte, Comune di Torino, Aci e Automobile Club Torino, Fondazione Crt. In questi giorni abbiamo visto la passione che suscita il motorsport, soprattutto nelle nuove generazioni che hanno fatto code per gli autografi e le foto con i loro idoli, e abbiamo visto anche quanto sia importante per Torino il legame con la storia dell'industria automobilistica" spiega Andrea Levy, presidente Autolook Week Torino. "Non abbiamo avuto nessun dubbio nell'appoggiare Autolook, progetto che ci è stato presentato mesi fa e che, immediatamente, ci ha impressionati per la sua capacità di coinvolgere il pubblico.

L'auto e il territorio meritavano 5 giorni come questi, di piazze gremite e di entusiasmo. È la strada giusta" Andrea Tronzano, assessore al Bilancio e alle Finanze di Regione Piemonte.

"Abbiamo lavorato con gli organizzatori per creare un evento che fosse il più coinvolgente possibile per la città, che riportasse i torinesi a vivere e a godersi le strade di Torino, che li rendesse fieri. Vista l'affluenza di pubblico che Autolook ha registrato in 5 giorni, direi che ci siamo riusciti" sottolinea Mimmo Carretta, assessore Grandi Eventi, Turismo e Sport Comune di Torino.