A Milano si studia il robot che aiuta ad attraversare la strada

Un robot che fa attraversare la strada ai bambini milanesi e raggiungere così la scuola in tutta sicurezza. E' solo uno dei progetti promossi da Eit Urban Mobility, l'iniziativa dell'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia co-finanziata dall'Unione Europea, che ha scelto Milano e la Fondazione Politecnico per promuovere e incentivare, attraverso iniziative di mobilità urbana, la sinergia tra città, imprese e università. L'iniziativa è stata presentata in occasione della European Transport Conference 2022, evento durante il quale, ricercatori e professionisti del settore dei trasporti si sono confrontati sulle innovazioni che cambieranno, in futuro, il volto delle città in tema di mobilità e sviluppo sostenibile.

"Fin dalla nascita dell'iniziativa Eit Urban Mobility, la città di Milano e il Politecnico di Milano sono stati partner fondamentali per la realizzazione di progetti innovativi, capaci di trasformare la mobilità per spazi urbani più vivibili", sottolinea Judith O'Meara, managing director of Innovation Hub Central di Eit Urban Mobility. Tra i progetti che vedono l'alleanza tra accademia, industria e città, ci sono "Raise_ub" che prevede la progettazione delle stazioni ferroviarie come hub multiservizi e multimodali per incentivare l'uso della bicicletta per il cosiddetto primo miglio, oppure, l'uso di panchine smart.