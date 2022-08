In monopattino sulle strade della Grande Guerra, è polemica

Sulla 'Strada degli Eroi' di guerra, in un tratto della carrabile che conduce sul massiccio del Monte Pasubio, in provincia di Vicenza, a bordo di un monociclo elettrico: a denunciare il fatto, con la pubblicazione su Facebook di una foto scattata nella giornata di sabato e pubblicata nel pomeriggio di oggi, è il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto-Cnsas. Nella propria pagina ufficiale ha lasciato un post dal titolo "Quando la realtà supera la fantasia". Nell'immagine si vede un escursionista, presumibilmente un giovane, con zainetto e caschetto addosso, che affronta un tratto in salita prima dell'ingresso in una delle 52 storiche gallerie.

Ironico il commento dei curatori della pagina in Rete: "Aspettiamo la zucca trainata da topolini". Visto il grande afflusso di turisti ed appassionati nel week-end nell'area del Pasubio, considerata una delle montagne sacre della Grande Guerra, è probabile che l'escursionista in monociclo sia stato notato da centinaia di persone.