A Zeekr 001 due Guinness World Records per auto elettriche

Nel corso di un evento organizzato in Cina sulle piste del Testing Center Catarc di Yancheng City, nella provincia dello Jiangsu, la coupé 5 porte elettrica Zeeker 001 da 536 Cv ha stabilito due nuovi primati che sono stati omologati nell'elenco dei Guinness World Records.

Ad essere migliorati, si legge nella nota, i precedenti risultati ottenuti nella velocità mai raggiunta in una derapata da un'auto elettrica (207,996 km/h con la Zeekr 001) e il tempo più basso (49,05 secondi) ottenuto in uno slalom da 50 coni equidistanti sempre per la categoria auto elettriche.

Questi record, sottolinea Zeekr che è il marchio della cinese Geely dedicato al modelli elettrici premium, hanno ribadito con efficacia i tre punti di forza fondamentali che sono alla base della progettazione del modello 001, cioè che è 'veloce, precisa e stabile'.

Utilizzando il sistema di doppia trazione elettrica ad alte prestazioni della 001, la parte anteriore e quella posteriore sono state in grado di scaricare a terra una coppia istantanea fino a 7.680 Nm e un tempo di accelerazione fino a 100 km/h in soli 3,8 secondi. L'auto è omologata con una potenza di 400 kW (536 Cv) e una coppia massima di 768 Nm.

Livelli di potenza e accelerazione - quelli della 001 - che combinati con il sistema di sospensione ad alte prestazioni consentono al guidatore di mantenere una derapata costante e precisa e all'auto di arrivare ad un limite massimo davvero elevato. Inoltre, il nuovo sistema anti-skid intelligente dTCS (sistema di controllo della trazione distribuito) opera a una velocità di elaborazione 10 volte più veloce rispetto ai tradizionali sistemi di controllo della trazione TCS.

La 001 di Zeekr ha anche stabilito un nuovo punto di riferimento nei test di slalom con auto completamente elettriche. Il veicolo ha intrecciato tra 50 coni equidistanti e ha completato il percorso, senza toccare o abbattere nessuno, in 49,05 secondi.

Il sistema di trazione integrale elettrico intelligente della 001 ha potenziato l'accelerazione fuori linea e ha consentito un'eccellente manovrabilità sul percorso. La qualità della distribuzione della potenza e l'equilibrio tra le ruote anteriori e posteriori tra i coni hanno permesso alla 001 di scivolare attraverso i coni con il minimo impatto sul telaio o i pneumatici.