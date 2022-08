Audi Monterey Car Week: da Dna racing fino a visione futura

Audi sarà presente all’evento principe nel mondo del collezionismo auto per enfatizzare i valori del passato, la Monterey Car Week, con la testimonianza del suo grande Dna racing ma anche con la sua visione del futuro della mobilità e quindi dell’oggetto automobile. Lo farà esponendo dal 18 agosto al Pacific Grove Golf, nell’ambito della mostra Legends of the Autobahn, la modernissima 2022 RS e-Tron GT 2022 affiancata dalla Audi Quattro A2 Gruppo B del 1984 Group B, dalla Audi 200 Quattro SCCR Trans Am del 1988 e dalla Audi 90 Quattro IMSA GTO del 1989.

Quattro Anelli in primo piano venerdì 19 agosto al The Quail Motorsport Gathering dove saranno esposti i tre concept della serie ‘Sphere’ cioè Skysphere, Grandsphere e Urbansphere. Questo per offrire ai partecipanti uno sguardo sulla visione ambiziosa ed elettrizzante di Audi e le sue rivoluzionarie proposte per la vita in auto, per i viaggi nel pieno rispetto ambientale e per un rapporto uomo-macchina sempre più evoluto. Sabato 20 agosto la scena si sposterà alla Rolex Monterey Motorsports Reunion ospitata nel celebre autodromo di Laguna Seca.

Vi verrà esposta l'Audi S1 e-Tron Quattro Hoonitron, un’auto unica nel suo genere e completamente elettrica, in mostra a fianco della originale Audi S1 vincitrice della Pikes Peak. Domenica 21 agosto, infine, il concept car Grandsphere sarà in mostra sul green del famoso Concours d'Elegance di Pebble Beach.