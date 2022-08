Formula E: Vandoorne si laurea campione del mondo

Il belga Stoffel Vandoorne (Mercedes) si è laureato campione del mondo di Formula Electric 2022 grazie al secondo posto nell'ultima gara della stagione, a Seoul.

Vandoorne, 30 anni, ex pilota di Formula 1, ha anche contribuito al titolo costruttori della Mercedes, vinto per il secondo anno consecutivo. Questo non eviterà che la casa tedesca lasci la categoria l'anno prossimo. L'ultima prova del mondiale è stata vinta dallo svizzero Edoardo Mortara (Venturi). Nonostante abbia vinto solo una gara in questa stagione, a Monaco, Vandoorne è stato molto costante, riuscendo a raccogliere punti in 15 delle 16 gare disputate.