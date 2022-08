Sicurezza stradale, pullman azzurro sul litorale casertano

Il Pullman Azzurro della Polizia Stradale farà tappa domani,12 agosto, Baia a Domizia, località balneare del comune di Sessa Aurunca (Caserta), nel piazzale antistante via degli Oleandri. Il mezzo è dotato di aula multimediale mobile allestita con le più innovative tecnologie, che verrà messa a disposizione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti di ogni età, per promuovere la cultura della "sicurezza stradale", interagendo con filmati, simulazioni e giochi a tema.

L'iniziativa è promossa nell'ambito della campagna itinerante nazionale di sensibilizzazione al contrasto del fenomeno della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche, e rappresenta l'occasione per fornire utili consigli e rispondere alle domande degli utenti della strada ed ancora per effettuare attività d'informazione rivolta ai ragazzi.