A Verona notifiche su app IO per la rimozione delle auto

E' stato attivato a Verona il servizio che avvisa in tempo reale il cittadino dell'eventuale rimozione dell'auto e fornisce le indicazioni per recuperare il veicolo, tramite l'invio di un messaggio sull'App IO.

Verona è la seconda città in Italia ad attivare questa novità, un servizio che si basa su un'infrastruttura tecnologica informatica che integra archivi della Polizia Locale con i servizi del Coordinamento Informatica del Comune, in linea con l'informatizzazione e semplificazione dei processi amministrativi.

Al momento della rimozione del mezzo per sosta non consentita, il sistema genera l'invio di un messaggio al proprietario del veicolo, individuato dalla banca-dati della Motorizzazione. Nel messaggio sono contenuti tutti i riferimenti della data, ora e luogo della rimozione, oltre all'indirizzo preciso in cui è depositato il mezzo.

Le ditte che hanno collaborato al progetto sono la Technosys per la banca-dati dei verbali, la Cooperativa Galileo per l'interfaccia con Giano e Advanced System Spa per il cruscotto informatico.