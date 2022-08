Telepass: potenziata rete per clienti su tutto il territorio

Riprendono i viaggi e gli spostamenti degli italiani e Telepass, per continuare a fornire un servizio di qualità, potenzia la rete dedicata ai clienti sull'intero territorio nazionale.

Attualmente sono oltre 400 i punti vendita e assistenza Telepass. Da maggio sono stati integrati oltre 120 Telepass Point by Eni con l'obiettivo di presidiare nuovi territori, come Lecce, Reggio Calabria, Terni e L'Aquila, e per rafforzare la presenza in comuni densamente abitati, tra cui Gallarate, Bologna e Bari.

Anche a seguito - secondo quanto riporta una nota di Telepass - della progressiva chiusura e riduzione delle attività dei Punto Blu, da parte delle concessionarie autostradali, l'azienda sta investendo per rafforzare la rete di assistenza, grazie a partnership strategiche, come quella con le stazioni di servizio evolute Eni.

Una presenza più capillare e in contesti urbani, che sarà ampliata nei prossimi mesi, pensata soprattutto per i clienti che preferiscono il supporto specialistico di persona a quello fornito tramite i canali digitali, senza dover percorrere lunghe distanze dall'abitazione.