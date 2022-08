Guida senza patente o assicurazione, sanzioni nel Napoletano

I carabinieri hanno effettuato numerosi controlli nel comune di Arzano (Napoli), finalizzati alla verifica del rispetto del codice della strada: 38 le persone identificate di cui 11 già note alle forze dell'ordine, mentre sono 26 i veicoli che sono stati controllati per un totale di otto sanzioni per un valore di oltre 7mila euro, in particolare per guida senza patente, senza casco o senza la copertura assicurativa. Diversi gli scooter sequestrati; durante il servizio i carabinieri della Tenenza di Arzano hanno inoltre denunciato un 49enne per tentato furto su auto, perché ha tentato di strappare il catalizzatore da un'auto in sosta.