Ferrari sull'area pedonale del lungomare di Reggio Calabria

La Polizia ha sottoposto a sequestro amministrativo a Reggio Calabria una Ferrari "California" che percorreva l'area pedonale del lungomare "Falcomatà", causando disagi ai passanti.

La vettura, decappottabile e di colore bianco, è stata bloccata dagli agenti della Squadra volanti della Questura, intervenuti insieme al personale della Polizia stradale.

Il conducente dell'auto, nel momento in cui c'é stato l'intervento dei poliziotti, era al cellulare. L'uomo, secondo quanto è emerso dagli accertamenti degli investigatori, è il titolare di una concessionaria di automobili nel quartiere "Gallico".

A bordo della Ferrari, insieme al conducente, c'erano altre due persone.

Il sequestro è scattato poiché la vettura é risultata non immatricolata e priva di assicurazione. Alla persona che era alla guida della Ferrari sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 1.200 euro.