TrackDays in Gb regala emozioni da pompieri o ladri in fuga

Da tempo in Gran Bretagna l'organizzazione TrackDays.co.uk, che si definisce 'fornitore di esperienze', concretizza i sogni di chi vuole mettersi, anche solo per qualche minuto, al volante di un'auto da corsa, di un mezzo militare, di una supercar o di un Tir.

Gli eventi vengono organizzati in molti circuiti e autodromi del Paese, con un calendario che permette anche di soddisfare chi vuole allargare l'esperienza di queste avventure dinamiche, e molto divertenti, ad un gruppo di amici, magari per una festa di compleanno o un addio al celibato.

Nel ricco menu di TrackDays.co.uk. l'ultimo inserimento è però ancora più originale e stravagante, tanto da attirare iscritti anche dal Continente, Italia compresa.

Le due nuove esperienze permettono di diventare - in tutta sicurezza - vigili del fuoco a bordo di un'autopompa Dennis Sabre XL Fire Engine da 12 tonnellate con tanto di sirene e luci lampeggianti o ancora, guardie a bordo di una Dodge Charger V8 Interceptor della polizia che inseguono una Mazda MX-5 rubata.

Ma il bello che in quest'ultimo caso i ruoli si possono invertire e gli appassionati possono prenotare un posto come pilota e passeggero della Mazda MX-5 e tentare di sfuggire (senza conseguenze per la fedina penale) ai poliziotti della Dodge Charger V8 Interceptor.

"Le esperienze di guida che offriamo sono spesso associate a supercar glamour come Ferrari e Lamborghini - ha commentato Dan Jones, responsabile operativo di TrackDays.co.uk - ma le statistiche sulle più recenti prenotazioni rivelano che guidare un'autopompa è molto richiesto poiché gli inglesi possono così vivere un sogno d'infanzia comune, naturalmente accendendo sirena e lampeggianti".