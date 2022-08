Mercedes di ieri e di oggi ai Classic Days di Düsseldorf

Quello che si svolgerà da domani 5 agosto a domenica 7 è un appuntamento davvero ghiotto per gli appassionati di auto d'epoca e da collezione. Il Festival of Culture & Motoring ai Classic Days 2022 di Düsseldorf propone infatti una formula unica, che è perfetta per conciliare la ricerca dei momenti di svago con l'appagamento della passione per i motori.

I Classic Days si svolgono su 40 ettari di spazio con più di 1.500 alberi come perfetta cornice d'ombra per le auto d'epoca che saranno esposte sfruttando oltre 1.200 parcheggi gratuiti intorno allo Schloss Dyck.

In qualità di partner dei Classic Days, Mercedes-Benz Classic presenterà alcune auto eccezionali della sua collezione racing: nel Paddock, dedicato alla tradizione sportiva del marchio, si potranno ammirare l'auto da corsa Mercedes-Benz SSKL Avus con assetto aerodinamico (che potrà essere vista e fotografata anche durante le 'cavalcate' dimostrative sulla pista di 1,8 chilometri nel mezzo del parco dei Classic Days).

Ma anche la replica autentica della Benz Patent Motor Car del 1886, la prima auto della storia e ancora la Mercedes-Benz 300 SL (W 194) del 1952, la prima 'Ali di Gabbiano'.

In particolare 90 anni fa con la Mercedes-Benz SSKL che sarà al Classic Days (ricostruita nel 2019 partendo da elementi dell'originale) Manfred von Brauchitsch vinse l'International Avus Race del 1932. Con questa vittoria von Brauchitsch compì un importante passo avanti in corse automobilistiche dimostrando l'importanza dell'aerodinamica nella costruzione di automobili.

La Mercedes-Benz 300 SL presente a Düsseldorf è invece quella che 70 anni fa partecipò alla Carrera Panamericana arrivano al secondo posto dietro a quella del vincitore Karl Kling/Hans Klenk e chiuse al quarto posto nella 1000Miglia (Rudolf Caracciola/Peter Kurrle) dello stesso anno.

Di fronte al Mercedes-Benz Classic Paddock, l'ospitalità del marchio con la stella a tre punte accoglierà in questi tre giorni i membri dei Brand Club riconosciuti. Saranno esposte anche l'attuale Mercedes-Amg SL 63 4Matic+ (per festeggiare l'anniversario del marchio Amg) e i modelli completamente elettrici EQS 580 4Matic ed EQE 350+.