Lamborghini Lounge a Porto Cervo: DNA e lifestyle esclusivo

Lamborghini e la Costa Smeralda, un binomio all'insegna dell'esclusività. La casa del Toro ritorna in Sardegna per la quarta estate consecutiva con una Lounge temporanea dove saranno esposti i suoi prodotti di punta. La Lamborghini Lounge, situata sulla Promenade du Port in via Porto Vecchio, rimarrà aperta per incontrare attuali e nuovi clienti, che potranno arricchire l'esperienza con test drive dei modelli Urus Super SUV e Huracán, fino all'11 settembre.

Guarda le fotoLamborghini Lounge

Durante l'estate lo spazio sarà utilizzato per organizzare eventi esclusivi, circondati da esperienze di guida su alcune delle strade più belle della Sardegna, lungo la scintillante Costa Smeralda. La Lounge copre uno spazio di 600 metri quadri tra interni e patio privato. Dalla zona giorno, si passa al corner riservato al primo progetto NFT Lamborghini che vede protagonista una Aventador Ultimae in decollo verso le stelle accanto alla Space Key, per arrivare allo spazio Ad Personam.

Qui i clienti più esigenti possono personalizzare nei minimi dettagli la propria supersportiva. Nello Studio Ad Personam è possibile ammirare i colori degli esterni con oltre 400 tinte a catalogo, i rivestimenti interni, le finiture e i dettagli di ogni nuova Lamborghini in un ampio assortimento di campioni e usando il configuratore virtuale con l'aiuto di un esperto. Le auto che rappresentano l'essenza dei motori V8 e V10 sono le protagoniste dentro e fuori della Lounge, non solo statiche ma anche dinamiche a disposizione per i test drive. All'interno, la Huracán Tecnica e la Huracán STO presente nella stessa versione in cui è stata lanciata, Blu Laufey e Arancio California, la combinazione di colori per STO più amata dai clienti. La gamma di modelli disponibili per i test drive include la Super Trofeo Omologata in Arancio Alberich e la versatile Super SUV Urus in Blu Aegir, il modello più venduto dal suo lancio sul mercato.