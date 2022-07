Al via un anno prima vendita biglietti raduno VW Bulli 2023

Con un anno di anticipo sulla data di apertura, il 15 agosto aprirà la vendita dei biglietti del maxi raduno 2023 per VW Bulli, un evento che si preannuncia epocale per gli amanti del mitico furgoncino tedesco. Al Bus Festival di Hannover, infatti, dal 23 al 25 giugno prossimi sono attese oltre 100.000 persone da tutto il mondo e più di 6.000 veicoli da ogni angolo d'Europa. La manifestazione punta a superare i numeri di partecipazione della storica edizione del 2007, per diventare il più grande evento al mondo del genere mai organizzato.

Protagonisti assoluti, naturalmente, i van, i camper e i minibus di tutte le generazioni del Bulli, dal mitico T1 all'ultimo Multivan hybrid e al tecnologico ID. Buzz.

"Questa interazione tra tutti i diversi modelli di VW Bus di tutte le epoche è l'anima della comunità. Siamo lieti che 16 anni dopo l'ultimo Festival, questo fenomeno automobilistico unico a livello globale sia nuovamente messo in scena nel 2023", sottolinea Lars Krause, membro del brand board of management vendite e marketing di Volkswagen Commercial Vehicles.

Gli organizzatori si attendono il tutto esaurito, quindi per chi volesse, parteciparvi è preferibile pianificare con largo anticipo viaggio e sistemazione. Per chi, poi, desidera dormire in loco sul proprio mezzo è consigliabile accelerare l'acquisto dei biglietti.

Il programma prevede tre giorni di feste, musiche, talk show e concorsi nel più puro spirito di libertà che da sempre caratterizza il Bulli. Tagliandi camping per l'intero weekend a partire da 29 euro, tre persone incluse, prenotabili su www.vw-bus-festival-2023.de.