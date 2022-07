Incidenti provocati dall'abbandono di animali: la campagna

In estate torna puntualmente alla ribalta il triste fenomeno dell'abbandono di animali. Si tratta di un malcostume incivile e crudele, ma anche pericoloso per gli automobilisti, dato che molti incidenti sono causati proprio da animali abbandonati sul ciglio della strada. In Italia, infatti, ogni anno si registrano migliaia di incidenti stradali, spesso anche mortali, causati da animali vaganti o randagi ed è bene ricordare a tutti i cittadini che chi abbandona un animale non commette solo un reato ai danni dell'animale stesso, ma potrebbe rendersi responsabile anche di omicidio colposo. La campagna #AMAMIeBASTA invita ogni persona che incontri un animale randagio o vagante che rappresenti un pericolo per la circolazione lungo la rete stradale e autostradale di Anas a fare principalmente due fondamentali azioni: la prima metterlo immediatamente in sicurezza, la seconda chiamare subito il numero verde "Pronto Anas" 800.841.148 e/o le Forze dell'Ordine al numero unico di emergenza 112 (Forze di Polizia e Vigili del Fuoco). Nel caso in cui si assista direttamente all'abbandono, inoltre, è importante prendere il numero di targa del veicolo che lascia l'animale, da segnalare alle autorità per facilitare l'identificazione del responsabile. Anas è da diversi anni impegnata a sensibilizzare gli automobilisti a non abbandonare gli animali in strada anche con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza per coloro che si mettono in viaggio. Anche quest'anno, l'azienda promuove la campagna #AMAMIeBASTA finalizzata alla lotta contro gli incidenti provocati dall'abbandono degli animali domestici. Anas è inoltre sempre impegnata a mantenere la strada sicura per gli automobilisti durante tutto l'anno: i cantonieri infatti salvano quotidianamente moltissimi cani e animali randagi, che ancora vengono abbandonati, non solo durante il periodo estivo. Il Gruppo FS ricorda poi che Trenitalia sostiene anche quest'anno la campagna contro l'abbandono dei cani: fino al 15 settembre gli amici a quattro zampe, anche di media e grossa taglia, viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity tutti i giorni della settimana. A bordo dei treni Regionali il cane al guinzaglio viaggia senza più limiti di fascia oraria, con un biglietto, acquistabile anche sui canali digitali di Trenitalia, ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Gli animali di piccola taglia viaggiano gratis nel trasportino a bordo di tutti i treni di Trenitalia. L'abbandono degli animali, in Italia, è punito dal Codice Penale (art. 727 c.p.) con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro per chiunque abbandona animali domestici. LNDC Animal Protection e Anas con la campagna #AMAMIeBASTA sensibilizzeranno la cittadinanza attraverso tutti i propri social, organi di informazione e radio (Isoradio 103,3 FM), intensificando la comunicazione da ora visto che il clou dell'estate ormai è alle porte e il traffico extraurbano inizierà a intensificarsi sempre più.