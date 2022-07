Renault 5 Diamant celebra i 50 anni dell'iconica R5

I primi cinquant'anni di Renault 5 si celebrano in versione 'elettrica'. In occasione del cinquantesimo compleanno di uno dei suoi modelli più iconici del passato, la casa francese ha messo in campo una collaborazione con il designer Pierre Gonalons, per un progetto electromod basato proprio sulla R5. Il risultato del progetto si chiama Renault 5 Diamant, one-off caratterizzata da una serie di accorgimenti di stile unici e pensata per essere messa all'asta il prossimo autunno.

Il modello con la 'spina' è basato sulla prima generazione Renault 5, introdotta sul mercato nel 1972, della quale mantenendo la linea complessiva e la maggior parte dei componenti della carrozzeria. Tuttavia, molte parti sono state ridisegnate, per ottenere un look snello e in linea con il progetto di Gonalons. I fari e i fanali posteriori, per esempio, sono ora sporgenti dalla carrozzeria e immaginati dal designer come 'pietre preziose'. I paraurti adottano un design più semplice, la griglia è stata coperta, le maniglie delle porte sono state sostituite da sfere dorate e gli specchietti originali sono stati sostituiti con altri in stile retrò e dalla forma rotonda.

Le ruote sono ispirate a quelle delle 'cugine' Alpine, mentre le specifiche esterne uniche comprendono una vernice rosa con pigmenti dorati e una vernice satinata, combinata con accenti oro e beige sulla parte inferiore della vettura. Completa il progetto un tetto in tessuto nero retrattile.

Se Pierre Gonalons è un designer e artista francese riconosciuto tra i 100 migliori creatori da Architectural Digest, il suo obiettivo dichiarato, con il progetto Renault 5 Diamant, era quello di "fondere i codici automobilistici con quelli della decorazione d'interni" prendendo ispirazione dalle arti decorative e dalla gioielleria. Ed'è così, che è stato l'interno della R5 a ricevere le modifiche più evidenti, a cominciare dal volante in marmo e carbonio, sfere dorate al posto delle maniglie e un tunnel centrale, anch'esso rivestito di marmo. Anche il cruscotto è stato completamente ridisegnato con tre quadranti rotondi ma completamente digitali.

La Renault 5 Diamant, mossa ovviamente da un motore elettrico, sarà messa all'asta in autunno e tutti i proventi saranno devoluti a Give Me 5, un nuovo progetto di responsabilità sociale, tra musica e sport, dedicato alle giovani generazioni.