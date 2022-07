I SUV Jeep 4Xe leader di vendite nel primo semestre

Continua il successo della tecnologia Jeep 4xe: i SUV Plug-In Hybrid dominano il mercato dei veicoli a basse emissioni. Nei risultati di questo primo semestre, nel comparto LEV, i SUV Jeep, rappresentano la scelta di circa un italiano su cinque. Un successo coerente con la leadership in tutto il 2021 e confermata in ognuno dei primi sei mesi del 2022 con una quota costantemente superiore al 15%.

Nel dettaglio: Compass 4xe è il modello più venduto tra i LEV di ogni marchio e segmento; Renegade 4xe è primo tra i B-SUV e tra tutti i modelli BEV e PHEV e secondo in assoluto dietro Compass. Wrangler 4xe, nel segmento D-SUV, è terzo da inizio anno. 'Questo semestre record porta la firma dei SUV Made in Italy Renegade e, sottolinea ancora una volta, la bontà della strategia di elettrificazione del brand partita due anni fa col lancio di Renegade, Compass 4xe e proseguita con Wrangler', ha detto Alessandro Grosso, country manager di Jeep Italy.

Nel mese di giugno, ha inoltre evidenziato, l'evoluzione del cliente Jeep che non tende soltanto a una tecnologia più moderna e sostenibile, ma anche verso innovative soluzioni d'acquisto sottolineato dalle vendite on line. Circa 750 clienti hanno scelto di acquistare la loro Jeep sulla piattaforma digitale. In questo nuovo processo che consente di intercettare e soddisfare le nuove esigenze di mobilità è cruciale il contributo della rete dei concessionari, sempre al centro del processo di acquisto e consegna e dell'assistenza durante l'esperienza d'utilizzo.