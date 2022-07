Tre Smart EQ per la polizia locale di Genova

Tre nuove Smart a zero emissioni, con alimentazione 100% elettrica, entrano nella flotta della Polizia Locale di Genova grazie a un contratto di sponsorizzazione siglato tra Comune e Novelli 1934, la concessionaria Mercedes-Benz più antica in Europa, dal 2018 di proprietà di Biauto Groupi.

Le Smart saranno principalmente impiegate nel centro storico.

Alla consegna sono intervenuti l'assessore comunale alla Mobilità Matteo Campora, l'assessore comunale alla Sicurezza Sergio Gambino, il comandante della Polizia Locale Gianluca Giurato.

La sponsorizzazione prevede anche la fornitura di tre wallbox, le colonnine per la ricarica elettrica rapida, che saranno posizionate in piazza Ortiz e in via Cavallotti, in prossimità delle unità territoriali della Polizia Locale Centro e Levante.

"È importante che anche i privati partecipino alla transizione ecologica della città in sinergia con l'amministrazione comunale - ha spiegato l'assessore Campora - Abbiamo iniziato la svolta green della città, intercettando più di un miliardo di investimenti governativi sulla mobilità sostenibile: nel 2025 avremo un tpl totalmente elettrico, stiamo procedendo con l'installazione di colonnine e infrastrutture di ricarica necessarie per alimentare le auto elettriche che stanno crescendo e che incentiveremo con un apposito bando in uscita nelle prossime settimane".

"Questi nuovi mezzi saranno utilizzati in particolare nel centro storico, un contesto particolarmente complesso come conformazione, e in alcune zone del levante cittadino, consentendoci di essere più 'smart' negli interventi e a zero impatto sui quartieri dove i mezzi opereranno", ha dichiarato l'assessore Gambino.

"La corporate citizenship - ha dichiarato Marco Utili, ceo di Biauto Group - rappresenta un elemento strategico della nostra attività aziendale. È, infatti, di fondamentale importanza promuovere la coesione sociale e la sostenibilità ambientale, indirizzando le nostre risorse anche verso il territorio in cui siamo presenti, oltre la semplice vocazione commerciale."