CarCloud YOYO: Leasys noleggio delle urban car a 16 anni

CarCloud YOYO, è la nuova formula di abbonamento mensile di Leasys Rent, società del Gruppo FCA Bank, per le urban car full electric del brand XEV, progettate in Italia e guidabili dai 16 anni. La formula, proposta da Leasys Rent, consente, al costo simbolico di 1 euro al mese, di aggiungere una seconda guida. In questo modo, anche un utente sedicenne, titolare di patente B1 da almeno 6 mesi, potrà mettersi alla guida di una minicar. Le dimensioni compatte, i bassi consumi e il motore agile la rendono ideale per muoversi in città, senza contare l'accesso libero alle ZTL e il parcheggio gratuito sulle strisce blu.

Le XEV, inoltre, sono dotate di un innovativo sistema di battery swapping che consente la sostituzione del pacco batterie, una vola scarico, senza dover fare il pieno di elettroni alla colonnina.

CarCloud YOYO, che ha una durata minima di 30 giorni, può essere rinnovato fino a un massimo di 12 mesi. Passato l'anno, potrà essere disdetto senza penalità. Per abbonarsi basta effettuare l'iscrizione su Amazon o presso un Leasys Mobility Store, al costo di 199 euro, e convertire il voucher d'iscrizione sul sito di CarCloud. Sarà così possibile guidare in abbonamento, a 299 euro al mese, una delle nuove minicar elettriche XEV, disponibili con un preavviso di 48 ore lavorative presso uno dei Mobility Store di Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze e Parma. Inoltre, con l'iscrizione a CarCloud, si avranno a disposizione 60 minuti di guida al mese del car sharing LeasysGO!, per un anno.