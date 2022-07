Brembo: al Mudec di Milano vanno in scena i freni

Si chiama "THE ART OF BRAKING. Una mostra spettacolo alla scoperta del freno" l'evento che dal 6 al 18 settembre 2022 racconterà la storia industriale e i prodotti di Brembo. Attraverso installazioni interattive, light design e video, il pubblico sarà condotto alla scoperta dell'evoluzione dei sistemi frenanti fino ad arrivare alle più importanti sfide del futuro come la sostenibilità e la mobilità elettrica.

Si tratterà di una mostra multimediale ideata e prodotta da Brembo e Balich Wonder Studio che tra le varie installazioni prevede la possibilità di ritrovarsi al centro di un circuito di Formula 1 o MotoGP grazie a speciali tubi che ricreano l'esperienza sonora di una pista; o immergersi in un'installazione cinetica di oltre 300 pinze freno colorate in parte sospese e in continuo movimento.