Una Ferrari Daytona SP3 in mattoncini Lego Technic

Una Daytona SP3 pronta a catapultare, mattoncino dopo mattoncino, i fan Ferrari in un viaggio alla massima velocità. Il nuovo set di Lego Technic, ricco di dettagli e funzioni, capaci di esaltare lo studio ingegneristico e il design elegante di quest'iconica auto, si compone di 3.778pezzi.

Realizzato in scala 1:8, vanta un cambio sequenziale funzionante a 8 rapporti con paddle shifter, il motore V12 con pistoni mobili e gli straordinari cerchi placcati argento. Altri dettagli davvero ben riprodotti sono le portiere con apertura a farfalla che permettono l'ingresso nell'elegante abitacolo arricchito dal logo del Cavallino Rampante sul volante. Cinquantanove i centimetri di lunghezza, 25 di larghezza e 14 di altezza. Parlando di questa riproduzione, Niels B. Christiansen, ceo del Gruppo Lego, ha affermato: "Questo set è una testimonianza della ricerca dell'eccellenza che da sempre contraddistingue Ferrari e il Gruppo Lego. Nessun dettaglio è stato trascurato e avendo io stesso una formazione ingegneristica, sono sbalordito dall'attenzione e dalla precisione di quest riproduzione in scala. Siamo orgogliosi di poter collaborare con Ferrari per aiutare i fan a trasformare i loro sogni in realtà ".

Per tutti gli appassionati di auto sportive, Ferrari e il Gruppo Lego, hanno realizzato un esclusivo coffee table book per scoprire il dietro le quinte di questo nuovo set. Il libro, approfondisce l'innovazione e l'eccellenza ingegneristica che unisce entrambi i marchi, soffermandosi sulla collaborazione che ha portato all'ideazione, progettazione e produzione del modellino. Il tutto è arricchito da interviste esclusive.