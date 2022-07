Materie prime: crollano quotazioni olio di palma (-10%)

Crollano le quotazioni dell'olio di palma dopo la decisione dei produttori indonesiani di ridurre le scorte di magazzino accumulate. I contratti futures sul mese di settembre segnano un calo del 10% a Kuala Lumpur, dove una tonnellata passa di mano a 4.38 ringit (960 dollari), ossia il 40% in meno dello scorso mese di marzo. L'olio di palma è uno dei componenti di base per la produzioone del biodiesel, che attualmente viene miscelato in proporzione del 7% nel gasolio per autotrazione venduto in Europa, ma tecnicamente può essere impiegato in quantità superiori sulle auto più recenti.