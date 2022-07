Omaggio alla 500 D della Polizia al meeting dei cinquini

La 500 D della Polizia è la guest star della 39/a edizione del Meeting internazionale Fiat 500 di Garlenda (savona) denominata Ritorno al futuro per esorcizzare due anni di pandemia. La 500 D della Polizia è arrivata direttamente dal Museo dei mezzi storici della Polizia di Roma. Saranno tre giorni di festa per l'auto che ha motorizzato l'Italia. Sono già tanti i 'cinquini' arrivati da tanti parti d'Italia e d'Europa. Nel 1964-1965 il Ministero dell'Interno assegnò gli unici due esemplari di 500 D di colore grigio verde alla Questura di Napoli per essere impiegati a svolgere servizio d'istituto nelle isole dell'arcipelago campano e nei vicoli del centro storico di Napoli fino al 1976. La vettura resterà in esposizione nei luoghi del Meeting fino a domenica 3 luglio, quando entrerà nel Museo "Dante Giacosa" dove sarà ospitata fino a metà settembre.

Domani, sabato 2 luglio, la mattinata sarà caratterizzata dal talk show a Parco Villafranca, con gli approfondimenti sui 50 anni della 500 R e la presentazione dei libri "L'utilitaria della libertà" e "500 modellini di 500"; nel pomeriggio, Grand Tour con destinazione Stellanello e, in serata, spettacolo sul tema "Ritorno al futuro", con le auto addobbate per ricordare il celebre film.