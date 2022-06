Benzina: lievi ribassi, prima volta da oltre un mese

Segnali di discesa sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno registrato ieri lievi oscillazioni, dopo oltre 1 mese si rivedono i ribassi sui prezzi raccomandati di benzina e diesel (l'ultimo calo è del 20 maggio). A muoversi oggi è Eni tagliando di 2 centesimi entrambi i carburanti. In attesa di recepire l'intervento, il quadro dei prezzi praticati mostra, a livello medio, solo leggeri assestamenti.

Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 29 giugno, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self va a 2,071 euro al litro (2,073 il valore precedente). Il prezzo medio praticato del diesel self è 2,037 euro al litro (2,039 il dato precedente).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato rimane a 2,207 euro al litro. La media del diesel servito è 2,178 euro al litro.