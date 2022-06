Ford richiama 49.000 Mustang Mach-E negli USA

Ford ha avviato il richiamo di 48.924 Mustang Mach E negli Stati Uniti per un potenziale problema alla batteria che potrebbe improvvisamente perdere potenza. Lo si apprende da una nota di Ford Usa. Contestualmente, riporta Automotive News, Ford avrebbe anche sospeso le vendite della vettura elettrica.

Secondo quanto riporterebbe il documento inviato ai dealer, gli attuatori della batteria ad alta tensione della Mach-E potrebbero surriscaldarsi durante la ricarica rapida o a seguito di ripetute e forti accelerazioni. Questo surriscaldamento potrebbe portare al mancato avviamento del veicolo. “Se l'interruttore del relè si apre durante la guida - riporta il sito Ford USA - si accenderà una spia di malfunzionamento del gruppo propulsore e il veicolo visualizzerà "Stop Safely Now" insieme a una condizione di non avviamento”. Per sistemare il possibile inconveniente, Ford, rilascerà un aggiornamento del software a luglio che potrà essere istallato tramite Over-The-Air (OTA) o visitando un rivenditore.