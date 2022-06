Automobili Lamborghini al MIMO 2022 con Huracán Tecnica

Automobili Lamborghini partecipa al Milano Monza Motor Show, con l'esclusiva presenza della nuovissima Huracán Tecnica. Annunciata ad aprile e mostrata al grande pubblico durante il New York International Auto Show, l'ultima nata della gamma V10 sarà esposta per tutta la durata del MiMo, in Piazza Duomo a Milano. "Questa nostra ultima creazione - ha dichiarato Mitja Borkert, Head of Design di Automobili Lamborghini - presenta un design sofisticato e profondamente rivisitato, che riflette da ogni angolazione la sua triplice e ben definita personalità di prestazionale supersportiva per l'uso su strada, capace di un iconico ed attraente lifestyle nel suo utilizzo quotidiano, mantenendo tutte le doti tecniche e dinamiche, necessarie per l'utilizzo in pista" . "Efficienza aerodinamica e soluzioni ingegneristiche leggere infondono energia in ogni elemento, mantenendo al contempo un'eleganza inconfondibile che contraddistingue chiaramente la Tecnica all'interno della gamma Huracán. Come sempre, abbiamo lasciato al cliente, sia su esterni sia su interni, la più ampia libertà di personalizzazioni grazie al nostro programma, Ad Personam".

Nella giornata di Sabato 18 giugno in occasione della Journalist Parade, sfileranno fino all'Autodromo di Monza esemplari di URUS, Aventador SVJ e versioni di Huracán quali STO ed EVO RWD Spyder.

In parallelo, tra sabato e domenica 19 giugno, sono previste attività promosse dalle concessionarie di Lamborghini Milano e Lamborghini Bergamo, tra le quali una Bull Run, occasione in cui una ventina di clienti del marchio si ritroveranno per sfilare nell'Autodromo di Monza, dove passerà anche la Mille Miglia.

All'interno dell'area paddock sarà presente l'hospitality Lamborghini, dove sarà esposta la vettura da gara Huracán Super Trofeo EVO2 e dalla quale inizieranno diverse attività in pista con le vetture di Sant'Agata Bolognese.