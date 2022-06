Accordo Kinto-LoJack per la mobilità condivisa dei dipendenti

Condivisione delle vetture, abbattimento dei consumi e dell'impatto ambientale, per una mobilità sempre più inclusiva e sostenibile. Queste le premesse alla base dell'accordo siglato tra KINTO Italia, società del gruppo Toyota dedicata ai servizi di mobilità e LoJack© Italia, società leader nelle soluzioni telematiche per la mobilità e nel monitoraggio satellitare dei veicoli.

Grazie all'accordo, i dipendenti di LoJack Italia potranno beneficiare del servizio KINTO Join, la rivoluzionaria soluzione di carpooling dedicata alle aziende, che permette ai dipendenti di condividere il tragitto casa-lavoro attraverso un'intuitiva piattaforma digitale e alle aziende di contribuire a ridurre le emissioni di CO2 e NOx certificandone l'effettivo impatto ambientale in modo semplice e rapido.

Attraverso un algoritmo di matching, l'App mette in connessione colleghi con abitudini di viaggio simili, favorendo l'organizzazione degli spostamenti condivisi, con importanti benefici di contenimento del traffico veicolare, l'ambiente e per lo sviluppo di rapporti sociali nella comunità lavorativa, tutto a vantaggio del welfare aziendale. Tramite l'innovativa app KINTO Join sarà inoltre possibile integrare anche modalità alternative di spostamento per i dipendenti, come il tragitto in bici o a piedi.

Il nuovo progetto si inserisce in una partnership già consolidata tra LoJack e il Gruppo Toyota, che dal 2019 prevede il servizio di recupero in caso di furto offerto da LoJack©, disponibile su tutti i modelli Toyota e Lexus con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la sicurezza e garantire la tranquillità dei clienti.

"Quest'accordo", afferma Massimo Ghenzer - Presidente di LoJack Italia, "segna, da un lato, un nuovo, significativo step nella collaborazione con il gruppo Toyota, da anni già forte e consolidata sul fronte della sicurezza del veicolo; dall'altro, proietta LoJack verso nuovi scenari di mobilità smart e sostenibile, grazie a un uso più razionale dei veicoli, che così producono minori emissioni, risparmio nei costi di trasporto e una gestione più intelligente delle aree di parcheggio".