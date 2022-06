Tutto pronto per 61esima edizione Coppa Teodori Aci

Ultimi dettagli per la Coppa Teodori, gara automobilistica che coinvolge tutti i migliori specialisti delle salite, organizzata dall'Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo e dal Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno. La presenza confermata nel calendario FIA dall'edizione 2008 ha permesso di vedere sui tornanti ascolani molti piloti stranieri, che si sfideranno per il pubblico che tornerà numeroso quest'anno: la mancanza di limitazioni per gli spettatori è una delle principali notizie che volevano avere gli organizzatori e gli appassionati.

Il programma dell'evento vedrà la chiusura delle iscrizioni per la Coppa Europa della Montagna alle ore 24 di mercoledi 15 giugno e per le gare nazionali CIVM/TIVM alle ore 24 di lunedi 20 giugno. Venerdi 24 giugno inizierà il weekend vero e proprio della manifestazione con la giornata dedicata alle verifiche: le sportive dalle ore 10:30 alle 19 e le tecniche dalle 10:30 alle 19:30. I motori si accenderanno per lo spettacolo delle prove ufficiali sabato 25 giugno con due salite ad iniziare dalle ore 9, mentre per domenica 26 giugno grande spettacolo con la lotta contro il cronometro da parte degli oltre 200 piloti al via, con la prima manche che inizierà alle ore 9 e la seconda a seguire.