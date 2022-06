Mercedes-Benz, estate da protagonista al Phi Beach

Un'estate da protagonista in Costa Smeralda, per Mercedes-Benz che ha rinnovato la partnership con il Phi Beach. La collaborazione, per il secondo anno consecutivo, permetterà la creazione di uno dei luxury hub più esclusivi della casa della Stella, con una piattaforma dedicata che permetterà di vivere numerose esperienze, legate principalmente a Mercedes-AMG, il marchio ad altre prestazioni della casa tedesca.

Protagonista dell'estate al Phi Beach sarà la nuova SL, uno dei modelli più iconici nella storia di Mercedes-Benz. "La conferma della partnership con il Phi Beach, per il secondo anno consecutivo, sottolinea la forte sintonia che si è creata tra i nostri brand - ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia -.

Un'affinità di valori, ma anche di pensiero che posiziona il concetto di lusso nella dimensione che più ci appartiene, in tutte le sue declinazioni. Il Performance Luxury, il lato più sportivo del lusso della Stella, è il protagonista di questa nuova stagione al Phi Beach, perfettamente rappresentato dalla nostra nuova SL, un'icona senza tempo che rivive oggi sotto il segno di Mercedes-AMG".

Protagonista sotto le stelle del Phi Beach sarà infatti la nuova Mercedes-AMG SL, ambasciatrice del Performance Luxury della Casa di Stoccarda, il cui nome rimanda ai leggendari successi delle Frecce d'Argento. La nuova Stella di Affalterbach darà il benvenuto agli ospiti del beach club per una stagione segnata da moltissimi appuntamenti tra mare, sole e serate la cui colonna sonora sarà affidata ai Dj set dei migliori artisti sul panorama internazionale.