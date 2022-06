Mercedes-Benz Classic, ritorno alla 1000 Miglia con SL

La Mercedes SL torna protagonista alla 1000 Miglia 2022 e celebra un importante anniversario.

Proprio 70 anni fa, fu la Mille Miglia l'occasione per presentare la Mercedes-Benz 300 SL (W 194), ovvero la prima auto da competizione sviluppata dal marchio di Stoccarda dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quest'anno, invece, alla celebre competizione, Mercedes-Benz e Mercedes-AMG porteranno diversi modelli SL storici e attuali.

Dal 15 al 18 giugno 2022, tra i circa 400 veicoli che percorreranno 1.600 chilometri attraverso i paesaggi più belli tra Brescia e Roma, Mercedes-Benz Classic si presenterà con tre modelli 300 SL 'Gullwing' sulla linea di partenza, con i piloti Ellen Lohr e Karl Wendlinger insieme a Marcus Breitschwerdt, da gennaio di quest'anno responsabile del Mercedes-Benz Heritage.

"Ho già partecipato alla 1000 Miglia quattro volte - ha detto Breitschwerdt - e sono molto felice di poter vivere nuovamente questa grande avventura nel mio nuovo ruolo. Questo evento speciale e impegnativo e Mercedes-Benz, si completano a vicenda.

Mercedes-Benz possiede probabilmente la più grande collezione di veicoli di qualsiasi casa automobilistica, un museo di fama mondiale, Classic Center in Germania e negli Stati Uniti, una fornitura di ricambi esemplare e un numero immenso di Club ufficiali del Marchio con un totale di 120.000 membri in tutto il mondo".