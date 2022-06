Fuorisalone: all'ADI Museum gli infiniti linguaggi Alcantara

Mostra le infinite possibilità di personalizzazione del materiale, con un occhio particolare rivolto al mondo automotive, l'installazione presentata da Alcantara in piazza Compasso d'Oro, nella cornice dell'ADI Museum, in occasione della design week di Milano.

Alcantara si trasforma in differenti cromie, texture e lavorazioni realizzate con una ricetta di stile che combina suggestioni creative, tecnologie avanzate e lavorazioni artigianali, all'insegna del Made in Italy. Nel processo creativo che porta Alcantara a svelare i suoi infinti linguaggi, il materiale subisce le contaminazioni artistiche degli altri settori applicativi in cui opera. Un lavoro reso possibile dal know how che l'azienda ha maturato negli anni. "Sono questi gli elementi che permettono ad Alcantara di personalizzare e dare forma ai desideri dei clienti - spiega Andrea Boragno, presidente e amministratore delegato di Alcantara - Customizzazione che Alcantara sente come parte del proprio dna e che è stata tradotta nella creazione di un team interno in grado di sviluppare personalizzazioni estreme, combinando tecnologie complesse, per fornire alle case auto il prodotto finito, pronto per la sellatura".