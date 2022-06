GP Storico di Roma: tutto pronto per la prima edizione

Il primo Grand Prix Storico di Roma è alle porte. La nuova manifestazione per auto storiche da competizione è infatti programmata nella Capitale da venerdì 10 a domenica 12 giugno. Organizzata dall'associazione culturale Orgoglio Motoristico Romano in collaborazione con il Comune di Roma ed Eur S.p.A. e con il patrocinio dell'Automotoclub Storico Italiano, vedrà la presenza di una selezione di vetture dal significativo passato agonistico: si esibiranno in forma statica e dinamica.

Dalle ore 10.00 di venerdì 10 giugno si potrà assistere all'esposizione allestita in piazza Mignanelli dove, alle ore 17.00, ci sarà l'inaugurazione ufficiale della rassegna. Sabato 11 giugno, alle ore 10.00, è prevista una conferenza a tema presso il Comune di Roma e le auto saranno esposte in piazza del Campidoglio. Alle 11.15 partirà una parata di vetture Formula 1, Sport Prototipi, Turismo e Rally in via dei Fori Imperiali, con la griglia di partenza schierata sul piazzale antistante il Museo del Risorgimento.

Apripista d'eccezione sarà il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a bordo dell'Alfa Romeo 6C 1750 dell'Esercito Italiano. Domenica 12 giugno, il 1° Grand Prix di Roma si sposterà nel piazzale del Palazzo dei Congressi dell'EUR, con esposizione ed esibizione arricchita dagli esemplari provenienti da altre importanti istituzione come il Museo dei Carabinieri e il Museo Storico della Motorizzazione Militare della Cecchignola. Insieme ai locali Club Federati ASI sfileranno anche il Duetto Club Italia, il Club Dolce Vita Romana e il Ferrari Challenge.