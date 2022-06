La Targa Florio Classica si correrà dal 13 al 16 ottobre

Si svolgerà dal 13 al 16 ottobre sul meraviglioso circuito delle Madonie e non solo... La Targa Florio Classica, rievocazione con vetture d'epoca della competizione per auto più antica del mondo, determinerà l'ultimo atto stagionale del Campionato Italiano Grandi Eventi di ACI Sport.

I partecipanti di quest'anno potranno prendere parte a una delle più antiche e famose gare automobilistiche del mondo, in cui hanno gareggiato piloti del calibro di Tazio Nuvolari, Stirling Moss, Graham Hill e Nino Vaccarella. Il percorso della gara di regolarità, ideato per ripercorrere i luoghi storici della Sicilia, partirà venerdì 14 ottobre dal Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi dell'Università di Palermo, proseguirà verso l'entroterra siciliano e toccherà le città di Caltanissetta ed Enna, dove è prevista una sosta all'autodromo di Pergusa. La tappa di sabato si snoderà sul "Circuito delle Madonie", teatro delle gesta dei piloti che hanno corso la Targa Florio e toccherà Cefalù concludendo la gara di regolarità con l'arrivo finale dei concorrenti nel Capoluogo siciliano. Anche quest'anno è previsto un tour domenicale per le meraviglie di Palermo dove gli equipaggi potranno confrontarsi in un evento competitivo allestito con i pressostati e al termine la tradizionale cerimonia di premiazione.

Le vetture che potranno prendere parte all'evento saranno divise in quattro categorie: Classica per vetture prodotte fino al 1977, Legend (dal 1978 al 1990), Gran Turismo per GT prodotte dal 1991 e Ferrari Tribute riservato a possessori di auto del Cavallino prodotte dal 1991.