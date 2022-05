Jeep protagonista all'avventurosa Ruta Mujeres Mopar 2022

Jeep non è solo sinonimo di veicoli capaci di andare dappertutto, superando difficoltà inimmaginabili, ma è anche una marca che permette - con modelli perfezionati ma intuitivi nella guida e nei comandi - a ogni categoria di utenti di apprezzare queste qualità.

E' quanto accade ormai da cinque anni in Messico dove Mopar, la divisione di Stellantis che si occupa di accessori e servizi postvendita, organizza la Ruta Mujeres, un 'viaggio avventura' su percorsi off-road dedicato esclusivamente alle donne.

Organizzata per l'edizione 2022 ad Aculco, una delle zone più interessanti del Paese (nella lingua nahuatl il nome significa 'luogo dove l'acqua si contorce) la Ruta Mujeres Mopar ha visto impegnati otto fuoristrada che hanno affrontato un percorso segreto, ricco di avventure, con tratti impegnative dove ogni ostacolo era una sfida da superare.

"Per Mopar è molto importante offrire ad ogni cliente un'attenzione specializzata e personalizzata - commentato Aymeric Bardon, direttore di Mopar Messico - un chiaro esempio di come adattiamo le auto alle esigenze di ogni cliente. In questa occasione, un gruppo di donne avventurose ha potuto verificare la versatilità dei nostri prodotti e utilizzarli in base ad ogni ostacolo che hanno incontrato. Questo è il nostro obiettivo, offrire sempre la migliore soluzione in ogni situazione".