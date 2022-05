Inseguimento con Suv a Merano, alla guida un 14enne

Un inseguimento ad alta velocità per le strade di Sinigo e Maia Alta, a Merano, non è cosa di tutti i giorni per i carabinieri. La vera sorpresa, però, per i militari, è stato scoprire che alla guida dell'auto in fuga c'era un quattordicenne che aveva preso la vettura del padre, un Suv Mercedes, a sua insaputa, per un giro sulla suprestrada Mebo.

Proprio sulla Mebo è cominciata la movimentata serata del ragazzo che era sull'auto insieme ad un coetaneo. Ai carabinieri è giunta la segnalazione di una vettura ferma a lato strada con le luci d'emergenza accese. Quando la pattuglia si è avvicinata per un controllo, il Suv è partito di scatto ed è cominciato l'inseguimento fra Sinigio e Maia Alta.

Il 14enne ha cercato di far perdere le proprie tracce saltando semafori rossi e stop. I carabinieri, però, grazie al numero di targa, hanno rintracciato il proprietario che era a casa ignaro di tutto.

Alla fine i due ragazzi, che avevano lasciato il Suv in una laterale di Via Castel Gatto, sono stati rintracciati ed accompagnati in caserma.